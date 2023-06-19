Фермеры в Дагестане и Волгоградской области борются с нашествием саранчи

Жители юга России переживают нашествие саранчи. Полчища насекомых атаковали сразу несколько регионов. Гигантские стаи уничтожают все на своем пути. В Волгоградской области страдают посевы, пастбища и огороды, передает телеканал «Известия». Вредители здесь повсюду — на заборах, машинах и домах. Миллиарды голодных особей сметают всё зеленое и сочное. Ненасытные вредители уничтожают поля в Дагестане. Фермеры пытаются отстоять хотя бы часть посевов. Для этого аграрии обрабатывают территорию химикатами.

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