Почти 90 млн рублей потратили на организацию фестиваля «Дикая мята – 2023»
В этом году на организацию музыкального open air «Дикая мята» было потрачено 88 млн рублей, рассказал «Известиям» основатель фестиваля Андрей Клюкин.
«Потратили 88 млн рублей. Чуть меньше команда, но больше работаем. Сейчас «Дикая мята» становится для меломанов и для музыкантов местом силы, как Переделкино для поэтов и писателей или как Поленово для художников», — сказал Клюкин «Известиям».
По его словам, в 2021 году организация стоила 96 млн рублей, но тогда фестиваль был отменен. Тем не менее в 2022 году «Дикая мята» состоялась.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в понедельник, 19 июня, в 10:00