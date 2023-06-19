Эксперт рассказал о роли инженерных войск в отражении атак ВФУ
Установленные инженерными войсками минные поля играют большую роль в оборонительных построениях российских войск, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.
«Очень хорошо показали себя в боях универсальные минные заградители УМЗ-К и УМЗ-Т, система дистанционного минирования «Земледелие». Их преимущество в оперативности: когда разведка сообщает, что на таком-то направлении движутся силы противника, они перекрывают этот участок минными заграждениями. При традиционном способе постановки мин можно было бы не успеть», — рассказал Дандыкин.
По словам эксперта, они вносят свой вклад в тот разгром вооруженных формирований Украины (ВФУ), который можно наблюдать в последние дни, в том числе и сегодня. Он отметил, что за последние сутки ВФУ потеряли два танковых батальона.
«Российские саперы считаются лучшими в мире, это доказано всей нашей историей. Благодаря системам дистанционного минирования оперативно устанавливаются минные поля в тылу наступающих войск: наткнувшись на прочную оборону, они пытаются откатиться и упираются в эти заграждения, и здесь по ним начинает работать авиация и артиллерия», — рассказал он о тактике применения боевых машин дистанционного минирования.
На Западе заметили эффективность этих систем. В частности, польские издания отметили боевую работу системы дистанционного минирования «Земледелие».
В зоне проведения спецоперации в течение суток, 17 и 18 июня, вооруженные формирования Украины потеряли не менее 1655 военных и 273 единицы военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Министерстве обороны РФ.
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