Институт «Виром» будет заниматься особо опасными инфекциями после обновления инфраструктуры

Масштабная реконструкция позволит Федеральному научно-исследовательскому институту вирусных инфекций «Виром» заниматься особо опасными инфекциями от II до IV групп патогенности, сообщил «Известиям» директор института, доктор биологических наук Александр Семенов.

Сейчас такими возможностями располагают институты «Вектор» и «Микроб».

«Нам будет доступна работа с любым биологическим материалом, с любым объектом, какой бы он ни был. Раньше институт не мог заниматься особо опасными или какими-то редкими инфекциями, а сейчас такая возможность появилась», — отметил он, комментируя строительство двух новых корпусов института «Виром», что в общей сложности увеличит его лабораторные мощности в 2,5 раза.

В настоящее время на месте бывшего вивария возводится новый лабораторный корпус, где можно будет работать с любыми животными, вплоть до высших приматов, и исследовать любые вирусы. После завершения строительства на протяжении года новый корпус оснастят инженерными системами и научным оборудованием, развернут обучение персонала работе в новых условиях. Приступить к экспериментам планируется в конце следующего года.

Также на стадии проектирования сейчас находится еще один — лабораторно-административный корпус. Начать строительство планируется в 2024 году, а ввести его в эксплуатацию — в 2027 году.

В недавнем времени Федеральный научно-исследовательский институт вирусных инфекций «Виром» был филиалом Государственного научного центра «Вектор» в Екатеринбурге. Приказ о его реорганизации в самостоятельный институт Роспотребнадзора вышел в ноябре 2022 года, с 15 марта нынешнего года институт носит новое название — «Виром», что означает всю известную совокупность вирусов.

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