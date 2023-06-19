Признать свое место

То, что из-за рубежа в Россию возвращаются лишь единицы квалифицированных специалистов, — миф. Об этом в ходе дискуссии в рамках ПМЭФ-2023 заявил руководитель лаборатории дизайна материалов Сколковского института науки и технологий Артем Оганов. По словам профессора, это касается и молодых россиян, которые после обучения в других странах приезжают обратно в РФ. Сейчас ситуация с трудовой миграцией действительно стабилизировалась, согласны и опрошенные «Извес­тиями» эксперты. Как отметили аналитики, благодаря тренду на импортозамещение в стране вырос спрос на айтишников, финансистов и инженеров.

Всем свое время

Сегодня в РФ лучшее время для реализации, ведь именно в сложные периоды совершаются прорывные открытия и страна развивается. Такое мнение выразил профессор «Сколтеха» Артем Оганов на площадке ПМЭФ 17 июня. Лекция состоялась в рамках Международного молодежного экономического форума — тема обсуждения была заявлена как «Будущее внутри России возможно? Как строить успешную карьеру в родной стране?».

По словам спикера, в спокойное, «сытое» время сложно стать героем в своем государстве. Это касается как исследователей, так и рядовых работников и бизнесменов. Сейчас в условиях западных ограничений и дефицита кадров Россия особенно нуждается в образованных и деятельных людях. Для них открывается всё больше ниш с уходом иностранцев из страны.

«Множество ученых всё чаще возвращаются из-за границы в РФ. Это миф, что приезжают обратно единицы. При этом по всей России — толпы молодых ребят, которые какое-то продолжительное время жили и учились на Западе, а потом решили продолжать свою деятельность в родной стране», — поделился Артем Оганов.

При этом миграция трудовых ресурсов из РФ действительно усилилась в последние полтора года, продолжил эксперт. Такими гражданами движет боязнь неопределенности. Однако, как отметил спикер, при принятии такого важного решения, как смена места жительства, руководствоваться страхом нельзя.

Когда против РФ ввели ограничения, стало понятно: это продлится как минимум несколько лет, добавил Артем Оганов. Но мировой опыт показывает, что санкции могут привести к прогрессу. Например, когда в XVIII веке Британская империя запретила ввоз из Индии во Францию селитры — основного компонента пороха, химик Клод Луи Бертолле создал ей альтернативу, что стало великим открытием. В то же время аптекарь Бернар Куртуа изобрел новый элемент — йод, который перевернул индустрию медицины. История, отметил эксперт, всегда вознаграждает изобретательных оптимистов.

Ранее, 15 июня, глава Минфина Антон Силуанов отметил, что в России оптимистов стало больше, потому что пессимисты уехали. Также он указал, что основной KPI для него на этот год — возвращение специалистов, покинувших страну.

По мнению Артема Оганова, настало время смотреть и в сторону Азии. Китай, Иран и Вьетнам могут представлять большой интерес. Даже научное сообщество признаёт, что самые основополагающие исследования проводятся в КНР. Если наука XX века была западной, то в XXI столетии она стала восточной, считает эксперт.

Приток кадров

Санкции действительно оказали влияние на некоторые отрасли, такие как финансы, энергетика или IT, отметил исполнительный директор и сооснователь образовательной платформы Moscow Digital School (входит в Ultimate Education) Дмитрий Захаров. Однако ограничения также стимулировали развитие отечественных компаний и создание новых рабочих мест. Сейчас, по словам эксперта, рынок труда в РФ имеет потенциал для развития и привлечения новых инвестиций, но адаптация к санкциям может занять время.

«Ситуация с трудовой миграцией в другие страны стабилизировалась. Часть граждан действительно приехала обратно и продолжает свою деятельность здесь. Как правило, их возвращение было обусловлено требованиями работодателя, сокращением дохода и отсутствием пассивного заработка, который мог бы покрывать новые траты», — подчеркнул основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

На данный момент всё находится в балансе: всплесков оттока или возвращения специалистов нет, добавил сооснователь XYZ School и гендиректор Ultimate Education Павел Мосейкин. Кроме того, в РФ поднялся спрос на узкоспециализированных работников. По нашим данным, за период январь – май 2023-го в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос спрос со стороны студентов на креативные профессии (около 70%), спрос на профессии и запуск брендов в сфере моды — на 86%, на психологические профессии — более чем на 200%.

Сегодня в России можно выделить несколько перспективных сфер, в которых есть хорошие карьерные возможности благодаря тренду на импортозамещение, подчеркнул Дмитрий Захаров. Среди них IT, информационная безопасность, финансовый сектор, инженерное дело, медицина и юриспруденция. Кроме того, по его словам, востребованы юристы в области слияний и поглощений (M&A), что связано с активным переделом рынка и уходом иностранных компаний.

По последним данным Росстата, безработица в РФ в апреле 2023 года составила 3,3% — это минимум с 1991 года.