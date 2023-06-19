Невиртуальная реальность

Переходный характер современной мировой системы, движущейся от однополярности во главе с американоцентричным Западом к более равноправной модели диалога государств и регионов, в полной мере отразился в дискуссиях на пленарном заседании и на сессиях ПМЭФ-2023.

Политические деятели и эксперты, профессионально относящиеся к своей работе, больше не могут игнорировать глубину кризиса глобального управления, ассоциируемого с ООН, ВТО, МВФ и другими структурами. Нынешняя ООН вернулась во времена холодной войны, когда ее главной миссией было предотвращение новой мировой. ВТО уже два десятилетия находится в кризисе, пытаясь примирить интересы наиболее богатых, но остановившихся в своем развитии экономик глобального Севера, с интересами быстрорастущих экономически и демографически государств глобального Юга. МВФ, созданный для помощи государствам-членам в обеспечении стабильности валютного курса национальных денежных единиц и решении проблем бюджетного дефицита, сегодня стал одним из главных спонсоров военного конфликта на Украине, поставляя в нарушение собственных правил нынешним киевским властям десятки миллиардов долларов «помощи».

Отличительной особенностью дискуссий на ПМЭФ-2023 стало то, что кризисный характер современной политико-экономической системы планеты воспринимается большинством участников как новая реальность, в рамках которой нужно научиться жить и действовать. Форум в прошедшем году основное внимание уделил масштабам кризиса, который эксперты Валдайского клуба еще в 2017 году назвали «осыпающимся миром». Дискуссии «о старом мире эпохи глобализации» остались в прошлом. На форуме нынешнего года внимание участников было уделено позитивной повестке сотрудничества в рамках международных структур, которые призваны заместить отжившую свой век однополярную архитектуру глобального управления.

Отдельные элементы новой структуры управления мировой системой, призванной снизить деструктивный характер нарастающей деглобализации, неплохо просматриваются уже сегодня. На общепланетарном уровне находится учрежденный в 2006 году форум БРИКС. Сегодня он имеет потенциал для того, чтобы стать полноценной межправительственной организацией, перехватив у ООН большинство ее уставных функций. В их числе обеспечение глобальной безопасности, а также создание более справедливого режима международной торговли и помощи развитию. Шанхайская организация сотрудничества, создававшаяся для урегулирования пограничных споров и предотвращения военных конфликтов в Центральной Азии, сегодня утвердилась в качестве ключевой структуры международного сотрудничества на пространстве Евразии. В повестке ШОС вопросы снижения таможенных и иных барьеров в торговле, угрозы «мягкой безопасности» стран континента, включая энергетику, продовольствие, борьбу с нелегальной миграцией, кибертерроризм. Наконец, назовем Евразийский экономический союз — наиболее амбициозное на планете и успешно развивающееся межгосударственное объединение, создающее модель интеграции, не требующей отказа стран-участниц от своего суверенитета и при этом формирующей общее для всех безбарьерное экономическое пространство.

Сразу несколько дискуссий в рамках ПМЭФ-2023 было посвящено тематике трех названных выше структур. В дискуссиях о будущем БРИКС основное внимание было уделено его способности эффективно реагировать на новые вызовы, в числе которых называются энергетический кризис, угрозы продовольственной безопасности, климатические изменения, нарастающая валютная нестабильность и неизбежность дедолларизации, необходимость обеспечения технологического суверенитета. Знаком растущего влияния БРИКС стало стремление многих крупных государств «мирового большинства» стать его полноправными членами или же сотрудничать в формате БРИКС+. Именно с БРИКС участники Петербургского форума связывают надежды на ускоренное движение от глобализации к регионализации международных отношений, реализации на практике принципов ответственной многосторонней и многополярной дипломатии. Особое внимание на форуме было уделено созданию технологического альянса БРИКС в сфере космического сотрудничества. Благодаря ему открываются новые горизонты в обеспечении пользователям всей планеты свободного доступа в интернет и преодолении угрозы «цифрового разрыва».

Обсуждение современной повестки ШОС сконцентрировалось на перспективе в ближайшие годы реализовать мощный торгово-экономический потенциал организации, обеспечить более открытое, инклюзивное, взаимовыгодное деловое сотрудничество, формирование общего экономического пространства на благо всех стран — членов организации.

Развитие ЕАЭС подходит к знаменательному рубежу. Согласованные в момент его учреждения цели формирования к 2025 году общего экономического пространства будут в срок достигнуты. Сейчас перед союзом стоит задача сформулировать стратегию собственного развития на десятилетия вперед, а также выстраивания партнерских связей по модели «интеграции интеграций» с Китаем и его проектом «Один пояс — один путь», с Африканским союзом, АСЕАН, МЕРКОСУР.

Концентрация на позитивной повестке развития БРИКС, ШОС и ЕАЭС — отличительная черта ПМЭФ нынешнего года. У этих организаций есть будущее, они были учреждены как реакция на кризис однополярного мира и сейчас успешно выполняют свою историческую миссию — не позволить анархии воцариться в международных отношениях.

Автор — д.э.н., профессор СПбГУ, эксперт Валдайского клуба

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