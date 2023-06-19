Обеспечить своим

С 2018 по 2022 год столичная обрабатывающая промышленность (производит из сырья готовую продукцию) выросла вдвое, сообщили «Известиям» в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы. Так, за пять лет производство продуктов увеличилось в 4,4 раза, электрического оборудования — в 2,8 раза, медицинских инструментов и оборудования — в 2 раза, лекарственных средств — в 1,4 раза. Стоит подчеркнуть, что сам департамент организовали именно в 2018-м.

Резкий скачок

Сейчас в столице действует свыше 3,5 тыс. промышленных площадок, на предприятиях работает более 720 тыс. человек. Например, изготовлением продуктов питания занимается более 250 заводов, еще 200 выпускают лекарства и медоборудование, свыше 130 изготавливают электрооборудование, еще 200 производителей работают в столичном машиностроении.

Город постоянно инвестирует в свое развитие. Вложения в основной капитал промышленности Москвы только по итогам 2022 года составили 396,5 млрд рублей. Они увеличились на 73,6% (скачок в 1,7 раза) по сравнению с показателем 2018-го.

Такая динамика связана с тем, что инвестиционный климат в столице улучшается, уверены в департаменте. За последние несколько лет Москва увеличила пул инструментов, с помощью которых поддерживает предприятия. Он состоит более чем из 20 системных инструментов, а также антикризисных механизмов.

В том числе поэтому Москва становится более привлекательной для новых инвесторов в промышленность: например, им доступны удобные информационные платформы — инвестиционный портал столицы, консультационная поддержка, помощь в подборе площадок для локализации. Плюс к этому в городе реализуются разные форматы бизнес-взаимодействия, в том числе с помощью инструментов государственно-частного партнерства и офсетных контрактов.

Особенно это актуально в текущей экономической ситуации: столичные предприятия легко решают проблемы и, например, замещают иностранных поставщиков оборудования и материалов, активно занимают долю рынка ушедших зарубежных компаний.

Стратегическая отрасль

— Московская промышленность — это стратегически важное направление столичной экономики. Особое внимание мы уделяем высокотехнологичным направлениям, а также внедрению на производствах конкурентоспособных разработок и созданию собственных критически важных технологий, — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. — Положительное влияние оказывают программы поддержки бизнесу. Помимо ряда системных механизмов город также предоставляет антикризисные инструменты для поддержки промышленности. Они гарантируют московским заводам стабильные условия для работы в текущих условиях внешних ограничений плюс дают возможности расширить площадки и нарастить мощности.

Рост показателей эффективности обрабатывающей промышленности обусловлен мерами государственного стимулирования, совпавшими с санкционными ограничениями недружественных стран, сказал доцент департамента логистики и маркетинга Финансового университета при правительстве Александр Арский. Однако старт положительной динамике был положен еще в 2020 году, когда пандемия COVID-19 придала импульс комплексу услуг электронной коммерции, логистике и фармацевтике.

— Обрабатывающая промышленность 2021-го подтягивалась под отложенный спрос, сформировавшийся во время пандемии, при этом импульсом послужил спрос в секторе строительства и капитального ремонта инженерных сетей и жилищного строительства. В 2022 году в обрабатывающем секторе реализовывали и продолжают проекты импортозамещения, притом не только при адаптации зарубежных аналогов, но и для разработки отечественных решений с нуля, — подчеркнул эксперт. — Проблемными остаются отрасли электроники и машиностроения, их возможно стимулировать в кооперации с индийскими и китайскими партнерами на базе московских промышленных парков.

Современные технологии

С каждым годом в городе появляется всё больше современных предприятий, которые выпускают конкурентоспособную продукцию и изделия с высокой интеллектуальной составляющей. Каждый третий завод относится к высокотехнологичным, их доля ежегодно увеличивается.

В Москве выпуском компьютерного оборудования занимается более 70 компаний, еще 48 предприятий изготавливают микроэлектронику. Сейчас отрасль получила дополнительный стимул: зарубежные бренды снизили предложение на рынке. Так, например, в первом квартале 2023 года столичные компании выпустили на 20,7% больше компьютерной техники и электроники по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Многие изделия создали на базе собственных технологий.

Так, материнская плата, системные блоки, мониторы, моноблоки и мини-ПК одного из столичных производителей («РДВ Технолоджи») весной 2023 года вошли в единый реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга. Это позволит компании участвовать в крупных государственных закупках и наращивать поставки продукции по всей стране: «РДВ Технолоджи» в этом году планирует нарастить объемы производства почти на треть. Площадки компании расположены в Москве и Калининграде, заводы поставляют компьютерную технику в 44 региона.

Созданные столичными производителями устройства и изделия уже стали частью работы других отраслей: промышленности, транспорта и связи. Например, обеспечен спрос на изготовленные на заводах проездные карты (ISBC) и оборудование для автоматизированной оплаты проезда — терминалы и валидаторы («Терминальные Технологии»).

— Группа компаний ISBC активно занимается развитием отечественного рынка микроэлектроники и предлагает решения для государства и бизнеса как в импортозамещении, так и в инновациях. Наши концепции позволяют повысить уровень цифровизации разных отраслей экономики, — рассказал гендиректор «Смарт Системз» (входит в группу компаний ISBC) Никита Кожемякин. — Мы уже несколько лет сотрудничаем с московским Фондом поддержки промышленности и предпринимательства: благодаря мерам поддержки компания расширила производство, выпустила на рынок инновационный продукт — электронную RFID-бумагу.

Поддержали в развитии

Есть и другие примеры. Так, уже более 15 лет промышленную электронику в столице разрабатывает и производит компания «АТБ Электроника». В этом году она выпустила первую тысячу базовых станций для промышленного интернета вещей собственной разработки.

Мощности этого предприятия позволят выпустить до 100 тыс. таких изделий за год. В линейку вошли базовые станции для применения в различных форматах: встраиваемые модули, портативная базовая станция в корпусе с подключением по USB и магистральная базовая станция. Устройства полностью произведены в Москве на собственных мощностях компании. Использование собственных изделий в этих направлениях позволяет наращивать уровень технологического суверенитета страны.

— За последние пять лет Москва нарастила производительность обрабатывающих отраслей вдвое. Во многом этого удалось достичь благодаря содействию города, который предлагает более 20 мер системной поддержки, — сказал гендиректор «Сага Технологии» Андрей Жолобов. — Наша компания с 2006 года работает в Москве на собственных производственных площадях. За это время создано более 700 моделей разных устройств самообслуживания, разработаны учебные и промышленные роботы, электрозарядные станции, конвейеры и учебное оборудование.

По словам эксперта, поддержка городских властей помогла компании в работе над созданием российского банкомата, а также сыграла значимую роль для его появления в парке ВТБ.

Новая Москва дает значительный прирост: там есть промышленные предприятия — например, активно развивается ОЭЗ «Технополис Москва» с входящими в нее площадками, сказал «Известиям» кандидат экономических наук Вячеслав Белобжецкий. Это, например, такие высокотехнологичные предприятия региона, как «Микрон», которые еще в советские времена были основой микроэлектроники страны.

Важным фактором, обусловливающим рост, является доступность квалифицированных кадров и возможность предлагать им конкурентные заработные платы, высокий уровень жизни, подчеркнул эксперт. Несомненно, есть региональные центры, которые обладают не меньшей привлекательностью, но фактор столицы играет свою роль.

— Перспективы развития региона довольно серьезные. В Московской агломерации сконцентрировано большое количество потенциальных заказчиков и потребителей инноваций либо их представительств. Кроме этого активно развиваются и более мелкие предприятия высокотехнологичного сектора, — рассказал Вячеслав Белобжецкий.

По его мнению, одним из двигателей этого процесса является активность молодежи в части запуска различных стартапов, также помогает поддержка студенческого предпринимательства как в части финансирования (различные гранты, субсидии, программы акселерации), так и в части вовлечения и обучения предпринимательству.