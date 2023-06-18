Метеорологи рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
21 июня воздух в Москве вновь прогреется до +29 °С, cообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос». Метеорологи отмечают, что пик жары в Центральной России пройден, похолодание усилится 19 июня, передает телеканал «Известия». В понедельник температура воздуха повысится до +25 °С, но без существенных осадков. 20 июня ожидается самый прохладный день — +18...23 °С и небольшие дожди. Однако с середины недели воздух вновь начнет прогреваться до +24...29 °С. 24 и 25 июня в столице ожидаются грозовые ливни.
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