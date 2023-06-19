Для любителя музыки из бывшего СССР конкурс Чайковского, который открывается в Большом зале Московской консерватории, не нуждается в пояснениях. Может быть, есть в мире конкурсы (я сейчас говорю только о вокальном разделе) и более престижные, и, возможно, открывающие более широкую дорогу именно певцам. Но для нас, представителей русской музыкальной традиции, конкурс Чайковского — это конкурс номер один.

В прошлый раз победили две артистки Молодежной программы Большого театра — Мария Баракова и Мария Мотолыгина. Для меня, как руководителя программы и их ментора, это огромная честь и гордость.

Марии Бараковой, которая заняла первое место (она, кстати, самая юная победительница в истории вокального раздела: ей на тот момент был лишь 21 год), я сказал: «Ну всё, ты победила, больше тебе на конкурсы ездить не нужно».

Когда она делала робкие попытки еще куда-то поехать, я ей говорил: «Ты смогла встать так высоко. Баста! Победы на конкурсе Чайковского более чем достаточно, чтобы дальше успешно развивать свою карьеру, свою жизнь». Вот в этом, собственно, и есть мое ощущение рейтинга конкурса Чайковского.

Такого большого смотра, посвященного прежде всего русской музыке, а в вокальном разделе — русской оперной и камерной музыке, в мире больше нет. А русская вокальная литература — это уникальное, огромного масштаба явление. Одно из крупнейших национальных наследий в мире.

Освоить его трудно, особенно иностранцам: надо уметь петь по-русски. Но артисты, которые могут это делать, прежде всего выходцы из стран бывшего СССР, получают возможность выступать на всех сценах мира. Потому что у них в арсенале есть русский язык и Чайковский. И в добавление к Чайковскому еще список из десятков великих русских и советских композиторов, чьи сочинения звучат везде. Они, можно сказать, кормильцы для русскоязычных артистов, если учесть, сколько повсеместно ставится русских опер, сколько русской камерной и кантатно-ораториальной музыки исполняется.

На протяжении своей уже немалой истории конкурс был разным. По уровню, по отношению к нему и публики, и специалистов. Первые два состязания — 1958 и 1962 годов — вообще обошлись без вокалистов. Мы вступили в конкурсное движение на третьем по счету смотре, в 1966 году. Зато какой был урожай! Владимир Атлантов, Николай Охотников, Мария Биешу, Джейн Марш…

К сожалению, вокалисты на конкурсе имени Чайковского всегда были как бы в тени пианистов и скрипачей, в особенности пианистов. Не знаю, чем это вызвано. Ведь и вокальное искусство, и вокальные концерты по популярности всегда находятся в приоритете у публики.

То, что выступления вокалистов полностью перенесли в Петербург, я тоже считаю неоправданным решением. В итоге Москва осталась без масштабного, с большой государственной поддержкой вокального состязания. Конечно, Петербург тоже должен быть площадкой соревнования, поскольку сам Петр Ильич делил свою жизнь между двумя городами. Но ставить на якорь две специальности в Москве и три в Петербурге не совсем верно, мне кажется.

Должна быть ротация: один год вокалисты выступают в Петербурге, на следующем конкурсе — в Москве. То же самое с другими специальностями. Все-таки у конкурса большая московская история, и ее необходимо учитывать.

Смысл конкурсов — открывать и поддерживать таланты. Символично для нас, что накануне конкурса Чайковского мы с педагогами Молодежной программы Большого театра отправились на поиск талантливых вокалистов.

Дарованиями наша земля и земля наших близлежащих соседей не оскудела. Уже побывали в Тбилиси, Ереване, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, летим во Владивосток. Прослушали претендентов из России, Белоруссии, Армении, Украины, Узбекистана, Грузии, Киргизии, Азербайджана. Это большая работа. Сотни и сотни участников. Абсолютно открытое для молодых оперных певцов прослушивание. Разговариваем, расспрашиваем, просим что-то поправить.

Помимо певцов набираем пианистов. Тут немного другая система. Мы их слушаем в течение сезона. Их очень мало. Но и специальность — пианист-репетитор оперного театра — тоже редкая, требующая уникального набора качеств и умений.

Финальные прослушивания состоятся в Москве, на Исторической сцене Большого театра. Всё идет по плану. На второй тур прошли уже более 40 человек. Надеюсь, что кого-то из них мы услышим на следующем конкурсе Чайковского.

А в нынешнем примут участие три участника нашей Молодежной программы — две сопрано и баритон. Это Альбина Тонких из Белоруссии и выпускники Гнесинской академии Зарина Багаева и Максим Лисиин. Зарина — осетинка. Максим из Хабаровска. Аккомпанировать им будет наш педагог, выпускник Молодежной программы Сергей Константинов. Он родом из Кишинева, окончил Московскую консерваторию.

Альбина Тонких, кстати, прошла еще и на конкурс Елены Образцовой, который тоже состоится в Петербурге, но позже. Возможно, она примет участие и там и там. Пусть работает, защищает честь Белоруссии, представляет нашу дружественную страну.

В общем, подобралась интересная компания. Я очень ценю этих ребят, очень рад, что они с нами. И, естественно, буду за них болеть. Конкурсная ситуация — это всегда помимо прочего лотерея. Желаю им огромной удачи!

Автор — вокальный педагог, художественный руководитель Молодежной оперной программы Большого театра, профессор Академии хорового искусства имени В.С. Попова

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