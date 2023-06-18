Круизный теплоход со 186 пассажирами cел на мель на Волге под Астраханью

Круизный теплоход со 186 пассажирами на борту сел на мель на Волге под Астраханью. Об этом 18 июня сообщает ГУ МЧС России по Астраханской области.

«В Черноярском районе Астраханской области на 2 748-м км реки Волги сел на мель речной теплоход «Павел Бажов», — сообщили в ведомстве.

Теплоход следовал из Перми в Астрахань. Само судно повреждений не получило, утечки нефтепродуктов не произошло. В результате произошедшего никто не пострадал.

К месту аварии отправился буксир, которым специалисты планируют снять теплоход с мели.

Директор теплоходной компании «ВолгаWolga» Леонид Маркин в беседе с «Известиями» уточнил, что всё произошло около 4 утра по местному времени, был сильный ветер. Предположительно, судно попало на кочку. Изначально теплоход пытался сдвинуться своим ходом.

Течи никакой нет, для туристов предоставляется все самое необходимое. На бору нет никакой паники, указал Маркин.

Пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК РФ 12 июня сообщало о столкновении танкера ТР-901 и ТР-900 «Ерофей Хабаровск» на реке Лене в районе поселка Алексеевск Иркутской области. «Ерофей Хабаровск» перевозил 832 т бензина. В результате аварии повреждена цистерна с топливом, часть которого вытекла в реку.