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Солистка группы «Лицей» прокомментировала смерть музыканта Колчина

Солистка группы «Лицей» Анастасия Макаревич о смерти Колчина: печальная и неожиданная новость
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Фото: youtube.com
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Скончавшийся гитарист группы «Земляне» Сергей Колчин был талантливым, светлым, скромным и интеллигентным человеком. Такое мнение 18 июня выразила певица, солистка группы «Лицей» Анастасия Макаревич в разговоре с «Известиями».

«Он был одним из лучших гитаристов. Очень талантливый, светлый, скромный, интеллигентный. С ним было приятно работать, было чему поучиться — просто работать с таким талантом рядом уже счастье», — отметила Макаревич.

Певица подчеркнула, что ей довелось работать с Колчиным на нескольких концертах, в том числе на 25-летии группы.

«Несправедливо, когда уходит такой светлый человек», — отметила она.

Сестра Колчина Наталья рассказала, что музыкант умер 15 июня. Сейчас она находится на кладбище в городе Иваново, там состоятся прощание с певцом и его похороны.

О смерти Колчина ранее в этот день сообщил бывший солист группы «Земляне» Сергей Скачков.

Музыкант сотрудничал с группой «Земляне» на протяжении пяти лет: с 2012 по 2017 год. Кроме того, он играл в группах «Акустик-Бэнд» и «Лицей».

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