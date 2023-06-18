Появились кадры плавающей у берегов Владивостока Ferrari

Красная Ferrari была замечена в море у берегов Владивостока. Соответствующие кадры 18 июня опубликовал Telegram-канал Svodka25.

Очевидцы сняли красный спорткар, который на скорости плывет по акватории Японского моря.

Каким образом Ferrari попала в море, неизвестно.

В Москве в августе прошлого года сотрудники столичного ГИБДД пресекли попытку провести массовый заезд с участием элитных автомобилей. Организатором пробега стал криптоблогер Алексей Хитров: 27 августа он созвал на мероприятие несколько сотен владельцев автомобилей таких престижных марок, как Lamborghini, Ferrari, Mercedes-Benz, и прочих. Они собрались недалеко от «Москва-Сити», чтобы устроить фотосессию, пообщаться и покурить кальян.