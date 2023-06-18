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Сальдо заявил о нехватке у ВСУ человеческого ресурса для военных действий

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Фото: Соцсети
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Контрнаступление идет больше на словах, чем на деле, из-за нехватки у Вооруженных сил Украины (ВСУ) человеческого ресурса для боевых действий. Об этом заявил «Известиям» врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

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«Заявлять об этом контрнаступлении они могут, а вот совершать — не могут. Дело в том, что им, собственно говоря, просто некем. Я имею в виду человеческие ресурсы, потому что вооружение им дают и дают, снаряды дают и дают, технику тоже дают. Но тех людей, кто будет с таким «злобоевым» духом воевать на этом оружии, у них нет», — сказал он.

По его словам, всё больше украинцев получают доступ к правде, и у них зреет внутренний протест против происходящего. При этом никаких рисков потери территории во время контрнаступления ВСУ абсолютно нет, подчеркнул Сальдо.

Контрнаступление как таковое, по его словам, присутствует больше на словах, чем на деле.

«На деле происходит вот что: мы видим, как просто-напросто киевский режим по чужим подсказкам бросает на убой наших же братьев-украинцев, украинских солдат, украинских военных. Мы сами наполовину все украинцы, а они все наполовину русские», — резюмировал врио губернатора.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Киевский режим бросает на убой наших же братьев-украинцев»

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