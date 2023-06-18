Владимир Путин поздравил россиян с Днем медицинского работника

Президент РФ Владимир Путин 18 июня поздравил медицинских работников с их профессиональным праздником.

«День медицинского работника, конечно, это прежде всего профессиональный праздник. Но о нем знают миллионы граждан России и спешат поздравить докторов, фельдшеров, медицинских сестер, нянечек, сказать им о своем уважении к их труду, выразить чувство благодарности и восхищения», — сказал президент.

Он отметил, что такое высокое признание деятельности медицинских работников всегда было в нашем обществе, но в тяжелейший период эпидемии коронавирусной инфекции все намного более полно и глубоко осознали значимость этой профессии, какой самоотверженности требует труд медиков и сколько нужно стойкости и милосердия, чтобы спасти, выходить и вылечить больных.

Российский лидер указал, что от медработников во многом зависит сохранение здоровья, а часто и жизни людей, поэтому важны знания, компетенции, навыки и стремление повышать квалификацию, быть профессиональными, обладать новыми технологиями и методами лечения.

«Но не менее значима ваше сердечное, внимательное отношение к пациентам. От всей души поздравляю с праздником всех, кто трудится в федеральных и региональных медицинских учреждениях, в районных и городских больницах и поликлиниках, в сельских фельдшерско-акушерских пунктах. Кто без промедления выезжает, вылетает к больным, работая в санитарной авиации, в бригадах скорой помощи и МЧС», — указал глава государства.



Владимир Путин выразил особые слова благодарности медикам, которые выполняют свой профессиональный долг, участвуя в специальной военной операции, и с риском для жизни спасают раненых.

«В российском медицинском сообществе сильны традиции преемственности и наставничества блестящих научных школ, врачебного подвижничества, которое неотделимо от сострадания и душевной щедрости, которые проявляют сегодня, в том числе медработники в Донбассе и в Новороссии. Еще раз поздравляю с праздником всех наших медицинских работников. Успехов вам и всего самого наилучшего», — заключил президент.