Автомобилист отсудил у Tesla компенсацию в размере €158,6 тыс.

Бельгиец выиграл суд у Tesla из-за частых поломок автомобиля. Мужчине присудили денежную компенсацию в размере €158,6 тыс. от компании. Владелец автомобиля жаловался на неисправные датчики, тормозную систему, дефекты экрана дисплея, передает телеканал «Известия». Наличие неисправностей было подтверждено экспертами. Представители Tesla планируют обжаловать решение в кассационном суде.

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