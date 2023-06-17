Иностранцы едут в Россию лечиться

Центр НТИ «Бионическая инженерия в медицине»: иностранцы приезжают в Россию за лечением, заявил эксперт центра «Бионическая инженерия в медицине» Николай Измалков. Самые популярные направления — протезирование и сердечно-сосудистая хирургия. Чаще всего лечиться в Россию приезжают жители стран СНГ, Индии и Египта, передает телеканал «Известия». Эксперт центра «Бионическая инженерия в медицине» считает, что зарубежных пациентов привлекает стоимость медицинских услуг. Аналогичное лечение в Германии или Израиле будет стоить гораздо дороже.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.