Президент ЮАР заявил о базировании предложения по Украине на 10 элементах

Президент ЮАР заявил о базировании предложения по Украине на 10 элементах

2023-06-17 19:47:31

2023-06-17 19:47:31

2023-06-17 19:47:31

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