Путин показал документ, который согласовала украинская сторона во время мирных переговоров

Путин показал документ, который согласовала украинская сторона во время мирных переговоров

2023-06-17 19:37:38

2023-06-17 19:37:38

2023-06-17 19:37:38

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