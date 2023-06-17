В Москве 23-летняя беременная девушка выпала с шестого этажа

Из окна шестого этажа дома на Изумрудной улице в Москве выпала 23-летняя беременная девушка, сообщает 17 июня источник «Известий».

По имеющейся информации, пострадавшая на шестом месяце беременности.

Источник уточнил, что девушка госпитализирована с ушибом позвоночника и сотрясением мозга.

Полиция проводит проверку данного инцидента.

В марте девушка получила травмы после падения из окна четвертого этажа на Веерной улице в Москве. Она упала на козырек подъезда. Пострадавшую госпитализировали.