В Москве 23-летняя беременная девушка выпала с шестого этажа
Из окна шестого этажа дома на Изумрудной улице в Москве выпала 23-летняя беременная девушка, сообщает 17 июня источник «Известий».
По имеющейся информации, пострадавшая на шестом месяце беременности.
Источник уточнил, что девушка госпитализирована с ушибом позвоночника и сотрясением мозга.
Полиция проводит проверку данного инцидента.
В марте девушка получила травмы после падения из окна четвертого этажа на Веерной улице в Москве. Она упала на козырек подъезда. Пострадавшую госпитализировали.