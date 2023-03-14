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Девушка выпала из окна четвертого этажа на западе Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Девушка пострадала после падения из окна четвертого этажа на Веерной улице в Москве. Об этом сообщил источник во вторник, 14 марта.

По предварительным данным, девушка упала на козырек подъезда, сообщает телеканал «360». На место вызывали спасателей.

Экстренные службы узнали о ЧП от матери пострадавшей. Женщина обратилась в скорую помощь после случившегося.

Все обстоятельства и причины происшествия уточняются.

1 марта во Владивостоке под окнами жилого дома нашли тело десятилетнего мальчика. Существует версия, что ребенок выпал из окна квартиры, передает RT.

Ранее, 19 февраля, «Известия» писали, что две девочки сорвались с крыши 14-этажного дома в Юго-Восточном административном округе Москвы.

ЧП произошло на улице Генерала Кузнецова. По имеющейся информации, одна из девочек получила травмы, несовместимые с жизнью, вторая после падения выжила.

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