В Санкт-Петербурге подняли флаги трех исторических эпох на высоту 179,2 метра

В Санкт-Петербурге торжественно подняли флаги трех исторических эпох на высоту 179,2 м. За торжественной церемонией 17 июня наблюдал президент России Владимир Путин.

Речь идет о флагах Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Три полотна возвысились над парком 300-летия Санкт-Петербурга.

Церемонию приурочили к датам, связанным с созданием каждого из флагов: 165-летию флага Российской империи, 100-летию Красного знамени и 330-летию триколора императора Петра I.

Все флагштоки являются самыми высокими в мире, построенными на воде. Каждый из них весит почти 0,5 т.

В этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал поднятие флага СССР в Санкт-Петербурге, назвав его символом преемственности.