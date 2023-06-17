Песков прокомментировал поднятие флага СССР в Санкт-Петербурге

Поднятый в Санкт-Петербурге флаг СССР является символом преемственности истории. Об этом 17 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это символ преемственности. История Российской Федерацией не ограничивается, у нас очень древняя, богатая история», — сказал он на брифинге.

Ранее в этот день состоялась торжественная церемония поднятия флагов РФ, СССР и Российской империи в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. За ней с катера наблюдал президент России Владимир Путин.

До этого, 8 мая, в Сети появились кадры с поднятым над зданием бундестага в Берлине красным знаменем Победы. На нем были изображены серп и молот.