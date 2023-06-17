Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировали в Румынии

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло 17 июня в сейсмоопасной зоне Вранча уезда Бузэу в Румынии. Об этом сообщается на сайте Национального института исследований развития физики Земли.

Землетрясение произошло на глубине 140 км в 13:13 (местное время).

Изначально ученые заявили, что землетрясение было магнитудой 4,1, но позже пересмотрели данные в пользу увеличения — до 4,3.

В июне в Румынии произошло 15 землетрясений магнитудой от 2 до 5,2, наибольшее количество — семь из них — зафиксировано в сейсмической зоне Кришана, в уезде Арад. Например, 6 июня в уезде Арад было зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 5,2, в результате которого сотни домов и зданий получили повреждения.

При этом не только в Румынии, но и других европейских странах происходят подземные толчки. В частности, 16 июня на западе Франции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3.