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Скончался бывший губернатор Тамбовской области Олег Бетин

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Фото: ТАСС/Екатерина Штукина
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Бывший губернатор Тамбовской области Олег Бетин скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщил нынешний глава региона Максим Егоров.

«Ушел из жизни человек и профессионал Олег Иванович Бетин. Это огромная, невосполнимая утрата для нашей Тамбовской земли, служению которой он посвятил всю свою жизнь», — написал он в Telegram.

Причина смерти политика не раскрывается.

Бетин родился в 1950 году. Окончил Тамбовский институт химического машиностроения и Ростовскую Высшую партийную школу. В 1981 году перешел на партиную работу в Тамбовской области.

В 1992 году Бетин стал первым заместителем главы администрации Тамбовской области по вопросам экономики и управления. В марте 1995-го президент России Борис Ельцин назначил его главой администрации региона, но в декабре он проиграл на выборах Александру Рябову.

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В 1999 году на следующих выборах губернатора Бетин одержал победу над Рябовым. Он занимал должность до 2015 года, когда подал заявление о досрочной отставке по собственному желанию. После этого Бетин полтора года занимал пост заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Бетин награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орденом Дружбы.

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