Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано в Курильском районе

Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано в Курильском районе. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области 17 июня.

Толчки зафиксировали в 10:53 по местному времени (02:53 мск) в 340 км северо-восточнее Курильска в акватории Тихого океана. Очаг залегал на глубине 40 км.

В ведомстве указали, что землетрясение на территории Сахалинской области не ощущалось. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб также не поступало.

Ранее, 9 июня, землетрясение магнитудой 4,1 произошло в акватории Байкала. По данным Единой дежурной диспетчерской службы Баргузинского района, толчки не ощущались, а все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.