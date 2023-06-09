Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в акватории Байкала

Землетрясение магнитудой 4,1 было произошло в акватории Байкала. Об этом в пятницу, 9 июня, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Республике Бурятия.

«Сегодня в 07:10 (02:10 мск) от сейсмической станции Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН города Иркутск поступило сообщение о том, что на акватории озера Байкал зарегистрировано сейсмособытие в 37 км северо-западнее населенного пункта Усть-Баргузин Баргузинского района», — говорится в заявлении ведомства.

По данным Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Баргузинского района, толчки не ощущались, а все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Ранее, 5 июня, сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 3,2 в центральной части Сахалина. Подземные были зафиксированы в 12 км к югу от села Онор в Смирныховском районе. Очаг землетрясения располагался на глубине 6 км.