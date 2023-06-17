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Более 60 ДРГ было поймано в Запорожской области с момента референдума

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Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец
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Более 60 диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) было поймано на территории Запорожской области с момента референдума о вхождении региона в состав России. Об этом в интервью «Известиям» рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

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«На нашей территории за это время было изловлено, количество точно не назову, но более 60 групп ДРГ, которые нам мешали мирно жить», — сказал Балицкий.

Однако сегодня противник уже не так активен в Запорожской области, подчеркнул врио губернатора.

«Желающих за какие-нибудь пару тысяч долларов поучаствовать, поработать наемным убийцей тоже становится всё меньше и меньше. Сегодня те, кто пришли за нашей жизнью, должны быть готовы потерять свою. И силовики настроены на то, чтобы действовать решительно», — добавил он.

30 сентября 2022 года Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ. Соответствующее решение было принято после референдумов, проходивших на территории этих регионов с 23 по 27 сентября.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Противник сегодня не так активен на нашей территории»

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