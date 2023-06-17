Более 60 ДРГ было поймано в Запорожской области с момента референдума

Более 60 диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) было поймано на территории Запорожской области с момента референдума о вхождении региона в состав России. Об этом в интервью «Известиям» рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«На нашей территории за это время было изловлено, количество точно не назову, но более 60 групп ДРГ, которые нам мешали мирно жить», — сказал Балицкий.

Однако сегодня противник уже не так активен в Запорожской области, подчеркнул врио губернатора.

«Желающих за какие-нибудь пару тысяч долларов поучаствовать, поработать наемным убийцей тоже становится всё меньше и меньше. Сегодня те, кто пришли за нашей жизнью, должны быть готовы потерять свою. И силовики настроены на то, чтобы действовать решительно», — добавил он.

30 сентября 2022 года Луганская и Донецкая народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ. Соответствующее решение было принято после референдумов, проходивших на территории этих регионов с 23 по 27 сентября.

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«Противник сегодня не так активен на нашей территории»