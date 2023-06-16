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На ПМЭФ рассказали о продвижении российских товаров за рубежом

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Устаревшее представление о России и низкая узнаваемость отечественных товаров «сильно мешает» предпринимателям, которые хотят выйти на зарубежные рынки, заявила гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

«Про российскую продукцию, которую мы производим сейчас, на новых рынках знают мало. Поэтому компаниям очень сложно найти своего покупателя, потому что за границей не понимают, что в России производят такую продукцию. И вторая проблема — очень архаичное, устаревшее мнение о России, которое существует во многих странах», — сказала Никишина в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Участники мероприятия отметили, что для решения проблемы узнаваемости товаров из РФ создана программа «Сделано в России». Среди инструментов программы — шоу-румы с российской агропродукцией в разных странах, сотрудничество с крупнейшими иностранными маркетплейсами, а также организация национальных стендов Made in Russia на международных выставках. Кроме того, участники программы получают информационную и маркетинговую поддержку от Российского экспортного центра.

«Сделано в России» — это знак качества и программа по принципу добровольного клуба, но с понятными и прозрачными правилами вхождения в нее«, — подчеркнула Никишина. По ее словам, РЭЦ со своей стороны формирует сеть партнеров, включая Росстандарт, Росаккредитацию, Росконгресс, которые помогут формировать позитивный имидж отечественных товаров.

Российский экспортный центр в настоящее время работает над совершенствованием инструментов поддержки экспортеров. С 2019 года в организованных РЭЦ международных выставках и конференциях приняли участие более 3,8 тыс. российских компаний. Сумма заключенных ими контрактов превысила 46 млрд рублей.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов призвал содействовать Российскому экспортному центру в его работе. «Правительство и мы все, и ВЭБ, и вся наша экосистема должны в этом РЭЦ поддерживать, потому что это большая цель. И те, кто будет действительно давать лучшее качество, будут постепенно „абсорбироваться“ этим брендом и продвигаться в мире», — подчеркнул он.

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