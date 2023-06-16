В Воркуте в середине июня выпал снег

В Воркуту неожиданно вернулась зима, город накрыл снегопад. Метель припорошила дворы, улицы и припаркованные машины. Под снежным покровом оказались деревья и газоны, сообщает телеканал «Известия». Днем воздух в Воркуте прогреется до +5 градусов, ночью — до +3 градусов. В северных районах Республики Коми местами ожидаются ночные заморозки до –2 градусов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.