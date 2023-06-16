Путин заявил, что на Украине горят танки Leopard, с самолетами F-16 будет так же

Россия уничтожила около 30% поставленной Украине Западом бронированной техники, в том числе несколько немецких танков Leopard. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Путин также заявил, что Вооруженные силы РФ только за 16 июня уничтожили несколько танков, в том числе Leopard, а также пообещал, что истребители F-16, если они будут поставлены на Украину, будут гореть так же, как и западные танки.

«Несколько танков уничтожено, и это в том числе Leopard, и вчера было то же самое, и вчера были Leopard. Они горят, так же будут гореть F-16, сомнения нет», — сказал Путин.

Кроме того, в рамках своего выступления президент уточнил, что российскими силами уже ликвидировано 218 танков и 418 бронированных машин, а также выразил абсолютную уверенность, что в дальнейшем ликвидация западной бронетехники, переданной Киеву, продолжится.

Также Путин сообщил, что скоро Украина перестанет вообще использовать свою собственную технику, уточнив, что уже сейчас Киев воюет преимущественно на западной технике, однако, по мнению президента, долго вести военные действия таким образом будет невозможно.

«Ничего не остается. Всё, что они используют, — это всё извне», — отметил он.

Ранее, 13 июня, Владимир Путин на встрече с военкорами уже отмечал, что и Leopard, и Bradley прекрасно горят. Говоря о западных боевых машинах, президент добавил, что внутри них срабатывают боекомплекты (туда входят снаряды), при подрыве всё разлетается «в разные стороны».