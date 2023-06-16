Путин заявил, что Украина вскоре перестанет использовать свою технику

Скоро Украина перестанет использовать свою собственную технику, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня.

«Ничего не остается. Всё, что они используют, — это всё извне», — отметил он.

В то же время, по его словам, в РФ оборонная промышленность развивается каждый день.

«Мы в 2,7 раза увеличили выпуск военной продукции за последний год. А по наиболее востребованным образцам увеличение в 10 раз, и происходит дальнейший рост. Предприятия работают в две–три смены, а некоторые днем и ночью. И это говорит о том, что запас прочности у нас очень большой», — подчеркнул российский лидер.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских военных. Так, 15 июня глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Канада выделила украинской стороне новый пакет военной помощи на сумму $500 млн.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений Киеву. В середине января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что новый виток по поставкам Киеву военного оборудования может лишь «затянуть всю историю и доставить больше бед Киеву».