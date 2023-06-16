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Путин заявил, что Украина вскоре перестанет использовать свою технику

Путин: скоро Украина перестанет использовать свою собственную технику
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Скоро Украина перестанет использовать свою собственную технику, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня.

«Ничего не остается. Всё, что они используют, — это всё извне», — отметил он.

В то же время, по его словам, в РФ оборонная промышленность развивается каждый день.

«Мы в 2,7 раза увеличили выпуск военной продукции за последний год. А по наиболее востребованным образцам увеличение в 10 раз, и происходит дальнейший рост. Предприятия работают в две–три смены, а некоторые днем и ночью. И это говорит о том, что запас прочности у нас очень большой», — подчеркнул российский лидер.

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Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских военных. Так, 15 июня глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Канада выделила украинской стороне новый пакет военной помощи на сумму $500 млн.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений Киеву. В середине января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что новый виток по поставкам Киеву военного оборудования может лишь «затянуть всю историю и доставить больше бед Киеву».

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