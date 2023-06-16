В Ижевске снова сжигают изъятых домашних птиц

Сжигание конфискованной из карантинной зоны домашней птицы продолжается на улице Пойма в Ижевске, сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу городской администрации в пятницу, 16 июня.

В мэрии заверили, что процесс проводится под контролем городских служб с соблюдением правил пожарной безопасности.

Как отмечает Udm-info.ru, утилизация необходима, чтобы предотвратить распространение высокопатогенного птичьего гриппа.

Очаги болезни ранее были выявлены Ижевске, Глазове, Кезском и Красногорском районах. Сжигание также проводилось в мае.