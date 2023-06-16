Путин заявил о возвращении в Россию 50% уехавших граждан

Половина россиян, уехавших из страны после февраля 2022 года, уже вернулись, этот процесс продолжается. Об этом 16 июня в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин.

«Пятьдесят процентов, по нашим скромным подсчетам, от тех, кто выехал, уже вернулись. Этот процесс продолжается, но кто-то, если хочет жить в другом месте, ради бога», — сказал он.

Президент уточнил, что сейчас много россиян живут и работают в Армении, Азербайджане, Казахстане, а также в ОАЭ. Ничего плохого в этом нет, добавил Путин.

«Пусть живут, где считают нужным, это будет позитивным фактором в развитии связей со странами, с которыми у нас и так развиваются и укрепляются отношения», — сказал глава государства.

По мнению президента, есть большая разница, где жить, — например, в Москве с ее огромными социальными благами и возможностями, или в ином городе, или в иной языковой культуре.

Накануне помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ, отметил, что половина тех жителей, кто покинул Россию осенью прошлого года, уже вернулась обратно.

В мае президент России подписал указ о внесении изменений в концепцию миграционной политики. В соответствии с документом власти должны принять дополнительные меры для снижения оттока россиян за рубеж.