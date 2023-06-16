Ковальчук заявил о распространении Западом фейков о «грязной» энергетике России

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в ходе выступления на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Стратегический диалог: технологическое развитие» 16 июня объяснил, как Запад распространяют дезинформацию о «грязной» энергетике, чтобы настроить мир против России.

«Мы мощнейшая энергетическая держава, внеконкурентная. Что надо делать? Надо вбросить простой термин, что у нас «грязная» энергетика. Вот она «зеленая» есть, а это «грязная», — сказал он.

Ковальчук полагает, что вся концепция альтернативной энергетики не выдерживает критики, так как она с самого начала основана на обмане: людям внушают, что электричество появляется от солнца и ветра, а углеродного следа не остается.

«Но если вы посмотрите углеродный след каждой этой энергетики на всем жизненном цикле от начала добычи полезных ископаемых до утилизации, у вас волосы встанут дыбом — уголь лучше, чем это!» — подчеркнул Ковальчук.

Он добавил, что исходно в этом вопросе заложен обман, который нацелен на то, чтобы увести общество на неправильную траекторию.

В марте доцент Финансового университета при правительстве России Валерий Андрианов выразил мнение, что разрыв сотрудничества между Евросоюзом и Россией ударит по карману простых граждан стран Европы, а также поставит под сомнение продолжение политики перехода к зеленой энергетике.