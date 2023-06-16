Гендиректор НМГ рассказала о востребованности мультфильмов в России

В борьбе за внимание зрителя не нужно забывать и о социальной миссии. Об этом генеральный директор холдинга Национальная Медиа Группа (НМГ) Светлана Баланова заявила на Петербургском международном экономическом форуме (МПЭФ).

«Когда ты производишь контент не для одной возрастной аудитории, а когда тебе нужно, чтобы вся семья могла смотреть вместе. Это очень объединяет. Плюс, конечно, это сложная история. Но мне кажется, такого контента тоже мало, его хочется видеть гораздо больше», — сказала она.

Именно такие сериалы, мультфильмы и шоу дарит своим зрителям семейство каналов НМГ, при этом сохраняя основы культуры и традиций.

«Больше 70% опрошенных родителей говорят о том, что мультфильмы должны обучать, развивать и воспитывать именно в традиционных ценностях. Такой контент, снятый талантливо, сделанный ярко, очень востребован зрителями, это обычно очень коммерчески успешные проекты», — рассказала Баланова.

Накануне, 15 июня, сообщалось, что Национальная Медиа Группа и «Ростелеком» подписали сделку об объединении сервисов more.tv и Wink под новым брендом.

В новом сервисе выбор доступных для зрителя фильмов — блокбастеров, триллеров, ситкомов и телепередач, — значительно расширится, так как НМГ обладает уникальным опытом съемки высококачественных картин, в частности, огромной популярностью у зрителя пользуются такие проекты, как «Спутник», «Вторжение», «The телки», «Чики», «Фишер», «Балет», «Актрисы».