Пассажир выжил после падения на пути в московском метро

Молодой человек остался жив после падения на пути на станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Как сообщили 16 июня в пресс-службе столичного ГУ МВД России, он госпитализирован.

«Подтверждаем факт падения человека на станции «Электрозаводская» БКЛ, молодой человек для оказания помощи доставлен в медицинское учреждение», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

Ранее, 26 мая, пожилая женщина выжила, упав на рельсы станции «Комсомольская» кольцевой линии метро Москвы под прибывающий поезд. На платформу пассажирку извлекли очевидцы происшествия. Она была госпитализирована в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.