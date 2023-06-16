Реклама
Прямой эфир
Авто
В московском каршеринге появились электромобили «Москвич 3e»
Общество
Генпрокурор РФ анонсировал новый вид надзора по защите бизнеса
Экономика
Голикова заявила о 6 млн занятых с заработком ниже уровня МРОТ
Армия
Более 10 тыс. военнослужащих получили спецвыплаты за уничтожение техники ВСУ
Мир
Die Welt сообщила об отсутствии денег у Берлина для бюджета ЕС из-за помощи Киеву
Интернет и технологии
В Минцифры заявили об отсутствии предпосылок для блокировки WhatsApp в России
Авто
Силуанов и Греф протестировали новый автомобиль Lada Aura
Общество
Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС возросло до 25
Экономика
Греф указал на максимально успешное прохождение экономикой РФ трудного периода
Экономика
Глава «Аэрофлота» предложил отрасли попробовать жить без госсубсидий
Экономика
Стасишин заявил о росте строящегося ИЖС на территории России
Общество
Путин начал встречу с президентом ОАЭ на ПМЭФ-2023

Пассажир выжил после падения на пути в московском метро

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Молодой человек остался жив после падения на пути на станции «Электрозаводская» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Как сообщили 16 июня в пресс-службе столичного ГУ МВД России, он госпитализирован.

«Подтверждаем факт падения человека на станции «Электрозаводская» БКЛ, молодой человек для оказания помощи доставлен в медицинское учреждение», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

Палатное отношение: есть ли вина врачей в нападении на школьника в метро
В Госдуме не исключили ужесточения закона после того, как пациент психиатров толкнул ребенка на рельсы

Ранее, 26 мая, пожилая женщина выжила, упав на рельсы станции «Комсомольская» кольцевой линии метро Москвы под прибывающий поезд. На платформу пассажирку извлекли очевидцы происшествия. Она была госпитализирована в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023