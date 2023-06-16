Глава «Аэрофлота» предложил отрасли попробовать жить без госсубсидий

Российские авиакомпании в настоящее время чувствуют себя достаточно уверенно и без дополнительных мер господдержки отрасли в этом году, заявил гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Сергей Александровский журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) 16 июня.

«Мое мнение, — и без мер поддержки в текущем году все [авиакомпании] достаточно уверенно себя чувствуют, надо попробовать жить без них», — ответил Александровский на вопрос, требуется ли выделение дополнительных субсидий.

Он пояснил, что рынок должен быть сбалансирован с точки зрения мер поддержки и тех условий, в которых работают авиакомпании.

«Потому что в целом они (меры поддержки. — Ред.) могут достаточно негативно влиять на отражение реальных результатов отрасли. И последствия этих мер, их продолжение могут сыграть со всеми злую шутку. Да, мы будем демонстрировать хороший рост пассажиропотока, будем удерживать стоимость билетов на определенном уровне — меры господдержки, разумеется, этому способствуют, – но при этом наши расходы будут все равно расти», — сказал он, отметив, что в случае отмены или снижения поддержки может произойти рост цен, так как перевозчики будем «отыгрывать накопленные расходы», которые планово не компенсировали ростом тарифов.

Ранее, 9 июня, министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что свыше 57 млрд рублей выделено на субсидии российской авиаотрасли в 2023 году.

9 февраля президент РФ Владимир Путин отметил, что транспортная отрасль в целом, в частности авиация, играет значимую роль в развитие страны. Он подчеркнул, что власти продолжат поддерживать отрасль. Кроме того, он напомнил, что воздушный транспорт РФ должен опираться на отечественную технику, а также выразил надежду, что российская промышленность покажет высокие результаты.