Первые летние «Игры дружбы» пройдут в сентябре 2024 года в Москве

Первые летние «Всемирные игры дружбы» состоятся в Москве в сентябре 2024 года. Об этом сообщил в пятницу, 16 июня, секретарь Совета по спорту при президенте России по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов на сессии «Суверенитет в спорте» в рамках ПМЭФ.

«Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным принято решение о проведении в сентябре 2024 года в Москве первых летних Всемирных игр дружбы. Подготовка уже началась, прорабатывается программа соревнований», — заявил Филиппов.

Он также сообщил, что первые зимние «Игры дружбы» пройдут в Сочи не ранее 2026 года.

«Первые зимние игры в Сочи пройдут не ранее 2026 года. Это будет один из флагманских турниров в системе мирового спорта», — сказал Филиппов.

При этом он отметил, что «Игры дружбы» не будут являться альтернативой Олимпийским играм.

«Хочу обратить внимание на то, что это не альтернатива Олимпийским играм. Это коммерческий успешный турнир для звезд мирового спорта», — сказал секретарь Совета по спорту при президенте РФ.

Ранее, в начале мая, министр спорта РФ Олег Матыцин в докладе Путину сообщил, что страна будет готова принять «Игры стран БРИКС» и «Игры дружбы» в 2024 году.

В конце апреля президент РФ сообщил, что в России запустили часы обратного отсчета за 300 дней до старта первых международных мультиспортивных соревнований «Игры будущего», которые пройдут в начале следующего года в Казани. Глава государства отметил, что участники представляют разные государства и континенты, но едины в главном: спорт должен оставаться вне политики и укреплять взаимопонимание и дружбу между народами. Турнир начнется 23 февраля и завершится 2 марта 2024 года.