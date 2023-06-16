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В Приморье эвакуировали двух пострадавших при пожаре на иностранном сухогрузе

У берегов Приморья загорелось иностранное судно
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Фото: marinetraffic.com
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Двух пострадавших эвакуировали с иностранного сухогруза в акватории Японского моря в результате пожара. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Приморскому краю 16 июня.

В 9:55 (02:55 мск) поступило сообщение о пожаре в машинном отделении на судне, которое следовало из Китая в порт Восточный. На борту, который зафиксировали в 85 км южнее Находки, находилось 24 члена экипажа. По информации «РИА Новости», загорелось судно Beks Force под флагом Маршалловых Островов.

«К месту происшествия направлены два поисково-спасательных судна от Морспасслужбы, а также два судна от пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. В готовности к реагированию находятся спасатели и авиация МЧС России. По оперативным данным в результате пожара пострадало два человека, которые в настоящее время эвакуированы и доставляются на берег», — говорится в публикации МЧС в Telegram-канале.

Отмечается, что судно отслеживается. Ситуация находится на контроле главного управления МЧС России по региону.

В декабре прошлого года севшее на мель рыболовецкое судно возле острова Парамушир на Сахалине повалилось набок. В результате инцидента 13 членов экипажа эвакуировались.

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