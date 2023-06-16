Два человека погибли в результате лобового столкновения автомобилей в Приморье

Два человека погибли в результате ДТП в Приморском крае. Проверкой произошедшей аварии занимается прокуратура региона, о чем сообщили в ведомство 15 июня.

Авария произошла вечером в районе села Пантелеймоновка Лесозаводского городского округа. Водитель Toyota Vista решил обогнать попутный автомобиль и выехал на встречную, где столкнулся с грузовиком Freightliner.

Водитель легкового автомобиля и его пассажирка скончались. Еще один пассажир иномарки был госпитализирован.

Судя по кадрам с места ДТП, водитель грузовой машины пытался уйти от столкновения. Фуру свернуло в кювет, а остановиться машина смогла только уткнувшись в деревья.

«Прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту произошедшего ДТП», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в этот день в Ставропольском крае при лобовом столкновении двух машин погибла женщина и двое детей. В момент ДТП несовершеннолетние перевозились без детских автокресел, что спровоцировало смертельные травмы.