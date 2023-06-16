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В 2023 году в России в 1,5 раза превысят план производства электромобилей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Планы производства электромобилей в России в ближайшие два года будут перевыполнены. Об этом в интервью «Известиям» заявил замминистра экономического развития России Максим Колесников.

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Согласно концепции развития производства и использования электротранспорта в России, к концу 2023 года запланировано произвести не менее 7,5 тыс. электрокаров, а к концу 2024 года — не менее 25 тыс.

«Уже сейчас мы видим, что план будет перевыполнен, в том числе благодаря тому, что на отечественный рынок приходят новые игроки. Например, на ПМЭФ свою версию электромобиля представил «АвтоВАЗ», — отметил Колесников.

В частности, в министерстве ожидают, что к концу текущего году производство автомобилей на электричестве выйдет на отметку в 11 тыс., при планах в 7,5 тыс.

Максим Колесников рассказал, что основными производителями электромобилей являются компании «Москвич», «АвтоВАЗ», «Моторинвест», «Электромобили Мануфэктеринг Рус» и Группа ГАЗ.

Кроме того, в 2024–2025 годах в России может появиться отечественный электродвигатель.

«У одной из компаний, не буду пока ее называть, уже есть обязательства по созданию отечественного электродвигателя в 2024–2025 годах. Поэтому да, у нас есть возможность производить свои батареи и в скором времени мы это реализуем», — заявил он.

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