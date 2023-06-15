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Около 19 км дорог отремонтируют в одном из районов Ульяновской области

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В Мелекесском районе Ульяновской области в 2023 году намерены отремонтировать почти 19 км автомобильных дорог. Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на министра транспорта Сергея Воронцова.

По словам главы минтранса, подрядчики обновят дорожное покрытие, нанесут разметку и обустроят новые остановочные павильоны. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В 2022 году по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в районе также построили дорогу по улице Мираксовой в селе Лесная Хмелевка. Объект расположен недалеко от средней школы, фельдшерско-акушерского пункта, магазина и администрации. Как уточняет ulpravda.ru, стоимость работ составила 80 млн рублей, их выделили из федерального бюджета.

По этой же госпрограмме в 2021–2022 годы реконструировали дорогу между поселками Новоселки и Ковыльный. Протяженность обновленного участка составила 11,5 км.

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