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Пранкеры Вован и Лексус разыграли Браудера от лица Порошенко

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Фото: Global Look Press/CNP/Rod Lamkey
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли международного финансиста, основателя и главу фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко. Новый выпуск «Шоу ВиЛ» опубликован на видеохостинге Rutube в четверг, 16 июня.

В ходе разговора Браудер высказался о роли Великобритании в украинском кризисе. Он считает, что британское правительство действует поступательно, при этом хорошо проявляя себя в военном аспекте.

«В военном аспекте действовать лучше они просто не могли. Это как варить лягушку, постепенно увеличивая температуру воды в кастрюле. И в конце концов Украина получает всё», — сказал глава фонда.

Браудер также отметил, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, тоже «предельно осторожен», так как не желает, чтобы его обвинили в развязывании конфликта с РФ.

Кроме того, Браудер выразил беспокойство по поводу возможной победы экс-главы Белого дома Дональда Трампа на предстоящих в 2024 году президентских выборах США. В случае его победы на выборах Украина рискует лишиться военной помощи со стороны Вашингтона, добавил финансист.

Предполагая, что разговаривает с Порошенко, Браудер указал, что может «повлиять» на судьбу резервов Центробанка России.

«Речь идет о $350 млрд, замороженных по всему миру. Просто необходимо отойти от мысли, что резервы ЦБ РФ каким-то образом защищены законом», — сказал он.

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Ранее, 6 апреля, сообщалось, что Вован и Лексус поговорили от лица Порошенко с бывшим президентом Франции Франсуа Олландом. Олланд начал разговор с того, что признал Евросоюз и Францию полноценными участниками конфликта на Украине. По его словам, это отрицается для того, чтобы боевые действия не вышли за пределы страны. Экс-президент также заявил, что Украина не должна вести мирные переговоры, пока способна вести боевые действия.

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