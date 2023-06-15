Экс-директору спортшколы в Орле вынесли приговор за мошенничество и подлог

Суд в Орле вынес приговор бывшему директору спортивной школы, обвиняемому в мошенничестве, получении взяток, служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Установлено, что осужденный занимал должность директора спортшколы с сентября 2016 года по август 2020-го и похитил 1,4 млн рублей, принадлежащие учебному заведению. Как выяснилось, он утверждал фиктивные табели учета рабочего времени и расчета зарплаты.

Кроме того, с декабря 2017 года по декабрь 2019-го он получил от одного из тренеров взятку в размере 41,5 тыс. рублей, а в декабре 2019-го от другого тренера мелкую взятку в размере 5 тыс. рублей за общее покровительство по службе. В октябре 2018-го фигурант также злоупотребил должностными полномочиями, «незаконно завладев денежными средствами» врача спортшколы, сумма составила 22 тыс. рублей, пишет InfoOrel.ru.

Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»), ч. 2 ст. 290 («Получение взятки»), ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком и штрафом в размере 500 тыс. рублей.