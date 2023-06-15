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Собянин анонсировал запуск второй очереди бассейнов на Северном речном вокзале

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Вторую очередь бассейнов запустят на Северном речном вокзале Москвы. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала «Москва 24» в четверг, 15 июня.

«На Северном речном вокзале запускаем вторую очередь бассейнов. Вы знаете, какая востребованность, какие там очереди. Еще увеличим эти возможности в два раза», — сказал он.

Собянин добавил, что на территории Южного речного вокзала будет открыта самая большая в Европе пляжная зона из искусственных водоемов с подогревом, передает агентство городских новостей «Москва».

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Ранее, 10 июня, Собянин открыл пляжную зону с подогреваемыми бассейнами на набережной Северного речного вокзала.

Реставрация исторического здания Северного речного вокзала велась несколько лет. Кроме того, специалисты реконструировали большой «Парк дружбы», примыкающий к нему. Полностью была реконструирована набережная и причальная стенка. Помимо этого завершены работы по благоустройству расположенной рядом территории Национального теннисного центра.

Мэр добавил, что работа на территории пока не окончена, поскольку планируется реорганизация территории Северного речного порта.

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