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Назван самый популярный у россиян способ сбережения и инвестирования

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Самым популярным у россиян способом сбережения и инвестирования является открытие сберегательного счета, следует из результатов совместного исследования ПСБ, НИФИ Минфина России и аналитического центра НАФИ. Итоги пилотного замера представлены на ХХVI Петербургском международном экономическом форуме.

Отмечалось, что это первое в стране исследование индекса сберегательно-инвестиционной активности россиян (ИСИАР). Он определяет уровень вовлеченности населения в сферу сбережений и инвестиций, а также готовность делать их в будущем.

Согласно представленным данным, индекс сейчас находится на уровне 54 пункта из 100 возможных. У четверти населения России низкий уровень сберегательно-инвестиционной активности: накопления делаются редко, знания об инвестициях отсутствуют. К самой продвинутой группе относятся 18% россиян: это обладатели брокерских счетов и других инвестиционных продуктов, демонстрирующие установки, в том числе и на долгосрочные вложения.

Что касается отношения к сбережениям, 40% опрошенных придерживается потребительского подхода, когда сначала тратят часть дохода, а затем откладывают остаток средств. 26% сначала откладывают, а потом тратят остаток на текущие нужды, еще 33% не видят смысла или не имеют возможности делать сбережения.

Оценивая перспективу, 78% россиян заявляют о намерении в ближайшие 12 месяцев воспользоваться различными сберегательными и инвестиционными инструментами.

Помимо открытия сберегательного счета россияне предпочитают вкладывать средства в покупку валюты и недвижимости, золота и драгоценных металлов.

Старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова отметила, что исследование показало потребность общества в консультационных и обучающих услугах. Также для повышения общего уровня сберегательно-инвестиционной активности «потребуется вывод на рынок новых продуктов, ориентированных на узкие целевые аудитории», подчеркнула Подгузова. «Например, чтобы повысить уровень доверия к финансовым или инвестиционным организациям, стоит обратить внимание на женщин как на сегмент рациональных и осторожных потенциальных инвесторов», — добавила она.

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