Количество проверок бизнеса в России сократилось в 2,6 раза

Количество проверок бизнеса в России снизилось до исторического минимума. Показатель составил 340 тыс. в 2022 году. Это в 2,6 раза меньше, чем в 2021-м. Однако это не сказалось на безопасности жизни и здоровья граждан, отметили участники сессии «Законодательство о контроле как драйвер экономического роста» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Приоритет отдается профилактическим мероприятиям, которые позволяют на ранней стадии подсказать бизнесу, какие требования необходимо соблюдать. Определены индикаторы риска, ставшие основным элементом профилактики», — заявил на сессии председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Из 340 проверок в 2022 году только 130 тыс. составили плановые и внеплановые проверки. Остальные — это проверки, например, строительного контроля, который осуществляется регулярно. В текущем году общее число проверок бизнеса не будет превышать 100 тыс.

«Сегодня бизнес действительно практически не беспокоят. Но возникает вопрос: не привел ли мораторий на проверки к снижению уровня безопасности? Исследование на эту тему показало, что в 2023 году 39,3% граждан считают достаточной защиту со стороны контрольно-надзорных ведомств. Уровень такой защищенности вырос почти на 10%», — добавил заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.

При этом недобросовестные предприниматели иногда используют смягчение контроля в своих целях. Например, после резонансных случаев отравления сидром поступает много обращений от граждан с требованием усилить контроль за алкогольной продукцией, сообщил первый заместитель председателя профильного комитета Госдумы Михаил Романов. Такие пробелы можно устранять, подчеркнул он.

Участники сессии пришли к выводу, что работа по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности должна продолжаться, так как свобода бизнеса способствует экономическому росту.

Ранее, 7 июня, сообщалось, что внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков предлагают возобновить в России. Обращения в Генпрокуратуру, правительство, Росалкогольрегулирование и Минпромторг направили депутаты и «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ).