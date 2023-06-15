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WSJ сообщила о намерении возобновить производство ПЗРК Starstreak группой Thales

WSJ: военная помощь Запада Киеву вынуждает компанию Thales возобновить производство ПЗРК
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Фото: youtube.com/Thales
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Французская международная промышленная компания Thales собирается возобновить производство переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) Starstreak, так как его использование на Украине возродило интерес к этому оружию. Об этом в четверг, 15 июня, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Thales впервые за более чем десятилетие возобновляет производство Starstreak, поскольку Украина использует сверхбыструю систему противовоздушной обороны», — говорится в материале издания.

В статье отмечается, что возобновление производства ПЗРК займет большое количество времени, поскольку необходимо наладить его изготовление, поставки и заказы. Starstreak будут создавать в Белфасте на предприятии, где работают над еще двумя видами оружия, используемыми в конфликте на Украине.

Компания также собирается снова начать производство снарядов калибром 120 мм для танков и минометов. Их тоже не выпускали уже порядка десяти лет.

Комплексный подход: какими средствами ПВО располагает Украина
И какие возможности противовоздушной обороны они дают Киеву

Великобритания неоднократно направляла Киеву Starstreak в составе пакетов военной помощи.

Ранее в этот день стало известно, что Великобритания, Литва, Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Исландия закупят для Украины средства противовоздушной обороны на €107,5 млн. Кроме того, Лондон обязался в ближайшем будущем выделить в этот фонд дополнительно €292 млн.

В Москве неоднократно осуждали западные поставки оружия на Украину и обучение украинских военных на Западе, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участником.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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