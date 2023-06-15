Бык растерзал женщину в Оренбуржье

В Бузулуке Оренбургской области бык напал на 64-летнюю женщину. Она госпитализирована с травмой живота.

Нападение произошло, когда женщина делала уборку в сарае. В какой-то момент ее атаковал бык. Он пырнул женщину рогами в живот.

В больнице у пенсионерки диагностировали тупую травму живота и подкапсульный разрыв селезенки. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

56orb.ru уточняет, что подобный инцидент произошел в Ясненском районе Оренбуржья в 2017 году. Бык своим рогом пропорол живот пастуху. В момент нападения животного пастух находился на скотном дворе.

Ранее, в конце января, сообщалось, что в Соль-Илецком городском округе в Оренбургской области бык-производитель насмерть затоптал мужчину. Когда мужчина вел животных в загон, бык проявил агрессию. Он набросился на работника, повалил на землю и стал топтать копытами.