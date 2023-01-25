Бык насмерть затоптал рабочего в Оренбургской области

Бык-производитель насмерть затоптал мужчину в Соль-Илецком городском округе в Оренбургской области. Об этом сообщает «Урал56.Ру» со ссылкой на региональное управление МВД.

По данным правоохранительных органов, потерпевший занимался уходом за крупным рогатым скотом. Когда мужчина вел животных в загон, бык-производитель проявил агрессию. Он набросился на работника, повалил на землю и стал топтать копытами.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. Полиция проводит проверку по факту нападения животного, уточняет РИА «Оренбуржье».

21 января верблюд напал на сторожа на частной базе в Омской области. По видеозаписям установлено, что сотрудник взял животное за поводья и ударил по морде, после чего верблюд и проявил агрессию.